Le Pied à terre

Cécile Coulon a grandi à Saint-Saturnin, un village situé près de Clermont-Ferrand. Issue d'une famille sportive, elle découvre très tôt la randonnée et, plus tard, la course à pied, qui devient pour elle une seconde nature : "Dans le rythme de la course et dans la foulée, il y a le même rythme et la même respiration, la même musique que dans l'écriture. On n'écrit pas sans souffle, aucun livre n'est immobile ! La vitesse, c'est aussi la vie, le désir... " Au fil de ces entretiens, Cécile Coulon revient sur son parcours d'auteure et de lectrice, placé sous le signe de la liberté : "Les Mémoires d'Hadrien, comme les aventures de Batman, constituent pour moi une épopée : cela s'inscrit dans la même démarche, mais avec un support différent". Entre culture classique et culture populaire moderne, il n'y a parfois qu'un pas, que Cécile Coulon franchit en une foulée.