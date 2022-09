Deadpool - 30 ans du mercenaire à grande bouche. Origines - Alliés - Ennemis - Histoires

Son nom est Deadpool, mais vous le connaissez peut-être sous le nom de "Mercenaire à la grande bouche", parce qu'il parle et parle jusqu'à ce que quiconque l'écoute tombe. C'est peut-être son plus grand superpouvoir, plus que son facteur de guérison, sa visée parfaite, son absence de scrupules, son... Avec son costume rouge et ces grands yeux noirs, il peut vous rappeler Spider-Man, ne vous y trompez pas ! Deadpool est l'un des personnages Marvel les plus drôles et les plus appréciés. Son histoire, énigmatique et compliquée, a commencé comme "guest star" dans Les Nouveaux Mutants il y a tout juste 30 ans. Elle était censée s'arrêter là. Mais les lecteurs ont demandé à le revoir. Depuis, Deadpool n'a pas cessé de se montrer et de s'adresser à ces mêmes lecteurs en brisant le "quatrième mur. Découvrez son histoire, ses alliés, ses ennemis, ses créateurs.