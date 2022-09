Lumières N° 39, semestre 2 2022 : L’éducation à la citoyenneté. Concepts et débats depuis le XVIIIe siècle

Comment former le citoyen du XXIe siècle ? Le n°39 de la revue Lumières, avec des articles d'historiens, de philosophes ou encore de spécialistes d'éducation, se propose de répondre à la question en interrogeant les perspectives théoriques et pratiques définies dès le XVIIIe siècle. Le numéro et les contributions qui le composent exploitent un double constat : d'une part, la résurgence, depuis la fin du XXe siècle, de la question de l'éducation à la citoyenneté sous différentes formes (éducation civique, redéfinition des normes du " vivre-ensemble ", éco-citoyenneté, éducation à la citoyenneté européenne, à la citoyenneté mondiale) ; d'autre part, l'importance et la richesse des débats et expérimentations sur les questions d'éducation à la citoyenneté dans le dernier tiers du XVIIIe siècle en Europe. Les articles mettent en évidence les liens entre ce passé et notre présent.