Vegan pour que dalle

100 recettes vegan pour tous les jours et pour pas un radis. Vous souhaitez manger vegan sans vous ruiner ? C'est possible avec ces 100 recettes inventées par deux étudiants. Quelles soient pour le petit déjeuner, un brunch entre ami·e·s, un goûter en famille, ou un diner sur le pouce, ces recettes rapides et faciles à réaliser vous permettront de vous régaler à peu de frais. Du burger au falafel en passant par la soupe de potiron, le Pad Thai, les pancakes et les muffins à la banane, il y en a pour tous les goûts ! Un calendrier saisonnier, des astuces pour cuisiner ou trouver des ingrédients de qualité, ainsi que des conseils santé sont inclus. ? Le livre de recettes idéal pour bien manger tout en économisant de l'argent.