Guide pratique de biostatistique. Choisir les bons outils pour analyser ses données

A l'aide de clés de détermination simples et de cartes mentales, l'utilisateur de ce guide pratique pourra facilement identifier le test adéquat pour ses données en biologie et en écologie. Ce guide pratique de Biostatistique permet de choisir le test adapté au cas rencontré par l'étudiant ou l'enseignant en biologie. Il comporte plusieurs originalités majeures, notamment, la présentation des différentes étapes pour le choix et la conduite de tests statistiques pertinents, une adaptation du traitement des données sous R et une dizaine de cartes mentales. Il inclut, à la fin de chaque chapitre, des exercices choisis à partir de données biologiques et écologiques réelles tirées de la littérature et d'articles scientifiques des auteurs. Une bibliographie récente et un glossaire des termes utilisés complètent le guide et permettent à l'utilisateur d'approfondir certains aspects du traitement des données qu'il souhaite analyser.