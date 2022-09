Un tourbillon de sable et de cendre

LA SECONDE GUERRE MONDIALE AU COEUR DES INSTITUTIONS RELIGIEUSES ITALIENNES Florence, 1933. Alors qu'Angelo Bianco arrive tout juste d'Amérique après le décès de sa mère, ce sont la gentillesse et les plaisanteries de son amie Eva Rosselli qui lui redonnent le sourire. Bien que d'origines et de confessions différentes, les deux enfants grandissent comme frère et soeur, avant que leurs sentiments ne se transforment en amour. Pourtant, devenu adulte, Angelo choisit la prêtrise : une décision qui met un terme à une complicité de plus de dix ans. Rome, 1943. Quand les nazis s'installent en Italie, Eva risque l'arrestation et la déportation. Fuyant désespérément la Gestapo, elle n'a pas d'autre choix que d'oublier sa peine et sa rancoeur. Seuls Angelo et les réseaux catholiques peuvent lui venir en aide. Mais cette proximité retrouvée réveille en elle des sentiments douloureusement enfouis. Quant à Angelo, est-il prêt à risquer sa foi pour sauver Eva ?