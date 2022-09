Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée N° 151, 2022 automne : L’alcool dans les mondes musulmans. Histoire, lieux, pratiques et politiques, XVe-XXIe siècles

Dans le cadre d'une historiographie des drinking studies en pleine essor, il s'agit ici d'étudier les boissons alcoolisées au prisme des normativités multiples dans les mondes musulmans, depuis l'époque classique jusqu'à l'époque contemporaine. Normal021falsefalsefalseFRX-NONEAR-SA / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 12. 0pt ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 12. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; text-align : justify ; line-height : 120% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } Dans la lignée de certains travaux récents et dans le cadre d'une historiographie des drinking studies en plein essor, il s'agit ici d'étudier les boissons alcoolisées au prisme des normativités multiples qui s'y sont attachées à mesure que les processus modernes et contemporains de mondialisation se sont fait sentir dans les mondes musulmans. L'originalité de ce projet consiste à tenter de confronter dans un même ensemble l'origine et la fonction de ces normes liées à l'alcool à plusieurs époques, depuis l'époque classique jusqu'à l'époque contemporaine. Nous faisons ainsi commencer notre réflexion à partir du xve ? siècle, où la constitution de l'Empire ottoman peut produire de nouvelles formes d'administration, et la constitution de nouvelles élites. Nous adoptons la conception la plus large possible des "? mondes musulmans ? ", permettant d'interroger différentes branches de l'islam (sunnisme, chiisme), différents cadres géographiques (Méditerranée, Moyen-Orient, Extrême Asie, Péninsule arabique) et différents contextes (islam majoritaire, islam de diaspora), afin d'enrichir l'analyse.