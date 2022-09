Images et mondes composites

Alors que le compositing (compositage) est très présent aujourd'hui, il n'a encore été que peu théorisé. Cet ouvrage tend à combler cette lacune à travers les contributions de nombreux auteurs du monde académique et de nombreuses études d'oeuvres. Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } Le monde contemporain est aujourd'hui traversé par de multiples courants contradictoires et complexes. On parle de monde multipolaire, en recomposition, pluriel, voire composite. Les objets symboliques sont également multiples, foisonnants, et porteurs de contradictions. Face à cela, divers circuits, boucles et autres trajets plus complexes sont mis en oeuvre, et ce, aussi bien pour les récepteurs que pour les producteurs de contenus symboliques. On a souvent dit que ceux-ci, fortement modelés par la présence des réseaux informatiques, prenaient la forme d'hyperliens, de rhizomes, etc. Mais une autre forme, proche de celles-ci, pourtant très présente dans les images contemporaines et en forte résonance avec la pluralité des mondes contemporains, n'a que peu été théorisée : c'est celle du compositing (compositage). Cet ouvrage tend à remédier à cette lacune. La première partie traite des capacités des images composites et/ou du compositage à appréhender le monde actuel. Une deuxième partie est consacrée aux rapports et relations entre corps et images composites. La troisième partie appréhende l'image composite sur une durée relativement plus longue, depuis les débuts du cinéma ou la peinture antique. Cette publication rassemble et prolonge des travaux du LESA issus de journées d'étude - Imaginaires du composite. Images et mondes contemporains, L'image composite aujourd'hui - et du séminaire Document, compositage et récit intermédial.