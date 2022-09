Harry Potter et l'ordre des philosophes

Une saga riche en enseignements Depuis la parution du premier tome en 1997 et la diffusion des films, la saga Harry Potter n'a cessé de faire des émules. Tout le monde connaît l'histoire du jeune sorcier, devenu tristement célèbre à cause de celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom. Entre apprentissage de la magie et aventures rocambolesques, Gwendal Fossois vous propose un décryptage de grands concepts philosophiques : la justice, le bien et le mal, la mort ou encore le savoir.