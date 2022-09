Parcoursup je gère ! Trucs, astuces et erreurs à éviter

Trucs, astuces & erreurs à éviter Parcoursup est LE sujet majeur de vos enseignants, et de vos parents. Vous en mangez à toutes les sauces mais difficile pour vous de vous y retrouver avec un jargon non adapté et des explications dans tous les sens. Muriel Galichet et Bruno Magliulo vous propose un ouvrage qui vous ai 100 % adressé, pour que vous puissiez vous aussi, enfin, prendre part aux discussions familiales sur vos choix d'orientation ! Explications et décryptages du site incontournable, conseils avisés : Parcoursup n'aura bientôt plus de secrets pour vous ! Devenez l'acteur principal de votre orientation.