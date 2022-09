Mondial : Football Club Geopolitics. Tome 2, 22 histoires insolites sur la coupe du monde de football

Quand la géopolitique s'invite sur le terrain du football Après le succès de Football Club Politics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde paru pour la Coupe d'Europe de football en 2021, Kévin Veyssière revient avec un nouveau livre pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Dans ce nouveau livre, l'auteur raconte une histoire géopolitique par Coupe du monde, soit 22 histoires pour mieux comprendre le monde depuis 1930. Comment le petit pays de l'Uruguay s'est-t-il révélé grâce au football ? Comment un match entre les Etats-Unis et l'Iran s'est transformé en rencontre de paix ? Pourquoi le Qatar, pays sans véritable culture football, a pu être choisi pour organiser la Coupe du Monde en 2022 ? Autant de questions que le Mondial de football soulève tous les 4 ans. Le football est devenu le sport le plus populaire au monde et la Coupe du Monde rassemble à elle seule plus de trois milliards de téléspectateurs à travers le globe. Cette compétition est incontournable pour les nations pour mettre en avant leur drapeau, leur culture et leur identité. Les équipes nationales sont devenues les meilleurs ambassadeurs pour exister sur le plan international. Ce livre invite ainsi les curieux, amateurs de foot ou géographes en herbe, à parcourir le monde et revisiter notre histoire contemporaine à travers le football, tout en aidant à mieux comprendre les enjeux politiques, économiques et sociaux de notre planète. Le football, ce n'est pas qu'une simple histoire de ballon rond. Kévin Veyssière, 29 ans, originaire de Jonzac en Charente-Maritime, est collaborateur parlementaire à l'Assemblée Nationale. Passionné de football, de géopolitique et d'histoire, j'ai tre`s vite vu dans le sport un merveilleux outil pour analyser les situations internationales. Il a créé il y a trois ans le Football Club Geopolitics, média qui vulgarise la géopolitique du football. La page rassemble aujourd'hui plus de 54 000 abonnés sur Twitter. En parallèle, Kevin Veyssière intervient sur des médias comme RMC, RFI ou encore France Info et écrit des chroniques sur la géopolitique du sport pour Ouest France.