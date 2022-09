Entreprendre pour le bien commun. Le guide pour se lancer et changer de monde

Le guide de survie pour inventer le changement ! Comment participer à la construction d'une société inclusive et durable ? Quelle alchimie permet de concilier modèle économique et ambitions sociales et écologiques ? C'est tout l'enjeu de ce guide : donner les clés pour accéder au royaume de l'économie sociale et solidaire et réussir son business à impact positif. Grâce à ses 10 années d'accompagnement d'entrepreneuses et d'entrepreneurs sociaux, son approche aussi pragmatique que décomplexée et son incroyable communauté, makesense sera votre guide pour naviguer dans le monde de l'impact. Au programme : - 29 ateliers pour penser son entreprise à impact - 50 témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs engagés - Toutes les idées reçues décryptées Que vous débutiez dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou que vous ayez quelques années de vol au compteur, ce livre sera votre compagnon de voyage. Bonne route !