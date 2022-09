Management des ressources humaines en PME. Approches stratégiques et sociales

La GRH des PME comporte des spécificités et ne se résume pas à la transposition de celle des grandes entreprises dans un modèle réduit. Richement documenté et écrit par des auteurs spécialistes du sujet, cet ouvrage a pour objectif d'appréhender le management des ressources humaines en PMEdans une diversité de contextes : start-up, TPE, SCOP, PME de l'ESS... Il a également vocation à répondre aux préoccupations des professionnels d'entreprise en proposant des grilles de lecture et des outils actionnables.