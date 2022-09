Mes 300 énigmes mort de trouille avec Dracula

300 énigmes et casse-tête terrifiants ! Un ouvrage grand format pour aller à la rencontre du légendaire Dracula et percer les mystères qui entourent son château et les personnages qui l'habitent ! Alors, prêt à rejoindre le plus célèbre des vampires de Transylvanie ? - Du grenier à la bibliothèque, des sorcières aux zombies en passant par Frankestein, tous ceux qui aiment être mort de trouille vont pouvoir résoudre les énigmes du célèbre vampire - 300 messages codés, calculs à résoudre, puzzles à reconstituer, suites cachées à découvrir, et labyrinthes à démêler ! - Toutes les solutions détaillées à la fin de l'ouvrage - Un grand format (15 x 20 cm) souple et très ludique, avec un crayon intégré pour pouvoir répondre aux énigmes directement sur son livre ! Non millésimé - A partir de 7 ans.