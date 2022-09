Avatar. Le guide de Pandora

Plongez dans le monde majestueux de Pandora et découvrez l'incroyable richesse de cet univers unique, qui a fait d'Avatar un film culte. Le Guide de Pandora célèbre, explore et explique tout le monde de Pandora : son extraordinaire flore, sa faune et sa géologie, ainsi que les coutumes et croyances de son peuple, les mystérieux Na'vi. Le livre associe des images et illustrations du premier film avec de superbes visuels provenant du spectacle du Cirque du Soleil inspiré par Avatar : Toruk : The First Flight ; l'attraction "Pandora" du parc Disney World et de la série de bandes dessinées publiée par Dark Horse. Concluant avec un aperçu de la nouvelle ère d'Avatar, ce guide richement illustré vous permet de vous replonger dans son monde avant la sortie tant attendue d'Avatar 2, en décembre 2022.