Othello. L'homme maudit

Fab et son chien télépathe, intrigués par un homme qui semble être le plus malchanceux de la terre, se transforment en espions afin de savoir par quelle malédiction le malheureux a été frappé. Fab et Othello, son chien télépathe, continuent leurs aventures. Dans le train, leur passe-temps favori, c'est écouter la pensée des voyageurs. Cette fois, ils sont intrigués par un homme qui semble être maudit : quoi qu'il fasse, il lui arrive des problèmes ! A tel point que nos deux acolytes finissent par le surnommer Monsieur-Jamais-de-chance. Afin de tirer au clair ce qui semble être une malédiction, ils décident de suivre et espionner cet intriguant personnage.