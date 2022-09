Soigner. Un médecin au musée

Rapporteurs incontournables de la vie sociétale durant de nombreux siècles, les peintres ont abordé des domaines variés et notamment témoigné de la lutte de l'homme face à la maladie. Oscillant entre crainte et fascination, ils se sont attachés à illustrer cette douloureuse confrontation, et leurs regards sur la maladie comme sur les médecins qui tentèrent d'y répondre sont ainsi devenus au fil du temps de précieux repères historiques. Les tableaux qui ponctuent cet ouvrage sont autant de jalons posés entre le XVe et le XXe siècle destinés à nous faire découvrir l'art, la médecine et l'histoire des hommes. Pour en faciliter la compréhension, les oeuvres choisies ont été regroupées par grands thèmes médicaux. Présentées par une brève biographie du peintre en lien avec le domaine médical qu'il a voulu nous faire partager, elles sont suivies d'un décryptage de l'histoire médicale qu'elles couvrent, rapportée au contexte historique et sociétal. Emotions artistiques et résonances médicales s'inscrivent alors comme en écho à l'aphorisme de Georges Braque sur l'art qui trouble et la science qui rassure.