Les carnets noirs d'Armand Viala. Journal d'une pandemie

Mars 2020. Lors du premier confinement lié à la COVID 19, Hervé Chaumel, un historien spécialiste de l'Inde ancienne, découvre dans la ferme de ses ancêtres aveyronnais un carnet noir qui va changer sa vie. Il s'agit du journal d'un jeune médecin, Armand Viala, qui raconte sa lutte contre la grippe espagnole sur fond de Première Guerre mondiale finissante et d'amour romantique. Après ce premier carnet en viendra un second qui révélera à Hervé Chaumel un pan inconnu de son histoire familiale et, plus encore, l'héroïsme d'un de ces médecins de campagne ignorés des grands instituts dont le combat dans l'ombre fut à l'époque aussi remarquable que ceux de nos médecins et infirmières d'aujourd'hui. Le récit s'achève par un ultime rebondissement où l'on voit finalement que l'Histoire se répète souvent.