Troublemaker

Jun et Hazel habitent dans le même immeuble et sur le même palier mais n'ont pas grand-chose en commun. La jeune femme est loin de se douter que son voisin est particulièrement dangereux et que son métier consiste à rendre une justice tout à fait personnelle, en recherchant des criminels qu'on lui désigne et en les exécutant si c'est la seule façon de rendre justice. Hazel a une vie bien plus ordinaire et elle va se comporter en bonne voisine, accueillante et prête à lui rendre service en gardant le chat de Jun ou en l'aidant à se soigner quand il rentre blessé, après sa journée de " travail ". Jun n'a jamais eu de relation suivie avec une femme. Mais Hazel le trouble ainsi que la vie simple qu'elle lui fait entrevoir. Elle le sort de sin chemin si rectiligne, elle est sa petite fauteuse de trouble, sa trouble maker. Que risque-t-elle à se rapprocher d'un tel homme et comment réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra ce que cache son regard impénétrable ?