Lire et comprendre CM1-CM2. Les mots, les phrases, l'implicite

82 fiches photocopiables à la difficulté progressive pour entrainer la compréhension de l'écrit en donnant à l'enfant l'habitude de chercher le sens de ce qu'il lit. Les 82 fiches d'activités individuelles proposent des exercices de lecture à la difficulté progressive pour s'entrainer en compréhension. 22 fiches permettent de travailler la compréhension de mots isolés : dérivation, catégories sémantiques, synonymes et antonymes... ; 28 fiches concernent la compréhension de phrases, prenant en compte ses règles de construction : chronologie, syntaxe, etc. 32 fiches proposent des exercices sur les inférences et la compréhension de l'implicite dans des textes. Ces fiches permettent d'individualiser le travail, mais aussi de diversifier les outils d'étayage selon le niveau de compétences de l'élève. Ressources numériques à télécharger : les PDF à vidéoprojeter et/ou à imprimer : toutes les fiches en couleur (plusieurs fiches proposant une analyse d'images par exemple), ainsi que tous les corrigés.