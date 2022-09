Le petit gâteau de nos rêves

Le nouveau livre de Déborah Dupont sur le petit gâteau, qu'il soit pour le goûter, pour le café ou bien pour accompagner un dessert. Une nouvelle bible assurément. Craquez pour les petits gâteaux ! Palets, biscotti, sablés, madeleines, tuiles, shortbreads... Au chocolat, à la vanille, aux agrumes ou tout simplement nature... les petits gâteaux se déclinent et se croquent à l'envi. Pâtes au beurre ou aux oeufs battus, sablées, au sirop de sucre ou au miel ou encore pas comme les autres... Découvrez toutes les techniques et astuces pour réussir, conserver et assortir vos petits gâteaux. Près de 60 recettes irrésistibles, avec la participation de nombreux chefs invités qui ont bien voulu confier tous les secrets de leurs petits gâteaux préférés. Et vous, saurez-vous trouver le petit gâteau de vos rêves ?