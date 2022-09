Very Good Trip. Une histoire intime du rock

EN PARTENARIAT AVEC FRANCE INTER Dans Une histoire intime du rock, l'intime côtoie l'universel : Michka Assayas raconte le "trip" d'une vie de passionné, qui se confond avec l'histoire d'une génération dont la vie a été bouleversée par la découverte d'un nouveau monde musical. Un continent porteur de mythes et de rêves, peuplé de génies, d'inventeurs, de héros et de martyrs. Il nous raconte comment chansons, concerts et images liées à la musique lui ont transmis des émotions et des éblouissements qui ont été pour lui à la source de révélations dans les domaines les plus intimes, de la sexualité à la spiritualité. Dans ce livre où il évoque plus de trois cents chansons, il raconte l'histoire d'une initiation. On y retrouve le ton de son émission "Very good Trip" : quantité d'histoires, de souvenirs et anecdotes viennent éclairer l'aventure du rock au sens large, de Bob Dylan à Eminem, en passant par Kurt Cobain. Michka Assayas nous fait aussi partager ses archives personnelles. Mémorial sensible d'une existence passée à accumuler les trésors et les connaissances qu'il a eu la passion de transmettre ...