Quand un écrivain à l'esprit vif décrit les rapports que nous entretenons avec nos animaux domestiques ! Avec plus de 50 dessins de Josef Capek, frère de l'auteur. Avec amour - et surtout beaucoup d'humour -, Karel Capek, dans Des chiens et des chats, observe le comportement de ses animaux de compagnie, qui furent nombreux tout au long de sa vie. Les spécificités des règnes canins et félins, les rapports des humains avec leurs représentants, l'art du dressage, les expositions canines, l'engouement pour certaines espèces, la maternité, la reproduction, Capek passe en revue tout ce qui nous lie à nos chiens et à nos chats, et nous en restitue, souvent sur le mode satirique, toutes les subtilités.