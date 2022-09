Le livre des océans

Voici l'atlas graphique d'un véritable enjeu du XXIe siècle : les océans ! La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de notre biodiversité en dépendent. Cette problématique et ses effets multiformes peuvent sembler complexe à comprendre... Ce livre explique tout cela clairement et simplement en 50 graphiques Montée du niveau de la mer, plates-formes pétrolières endommagées, augmentation des décharges et surpêche : les océans sont en danger. Afin de pouvoir protéger ces écosystèmes si sensibles, il est important de mieux comprendre les liens entre les activités humaines et les modifications du domaine maritime. Ce livre graphique, très complet sur le sujet, fournit une image précise des menaces qui pèsent sur l'habitat marin , tellement fascinant... Tous les grands enjeux liés aux océans sont ici expliqués tout à fait clairement grâce à 50 infographies.