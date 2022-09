Arnaud Federer

Arnaud, anti-héros adorateur de Federer, a vécu ses plus belles émotions de fan dans Rodgeur Forever. Mais la défaite de son héros en finale de Wimbledon 2019 l'a plongé dans le plus profond désarroi. Il va s'en relever de la plus extraordinaire des façons. Dans "Rodgeur Forever", la carrière exceptionnelle du génie du tennis était racontée par son plus grand fan : M. Toulemonde. Sauf qu'Arnaud, c'est son prénom, ne s'est jamais remis de ces deux balles de match ratées par son idole en finale de Wimbledon 2019 face à Novak Djokovic... Inconsolable, notre fan inconditionnel, qui connaît encore mieux la carrière du Suisse que le principal intéressé, a sombré dans une insondable dépression. Son amour de Rodgeur pourra-t-il le sauver ? Une intervention du Destin va changer le cours de l'histoire...