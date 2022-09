Et puis fuck, on n'a qu'une vie

Une BD feel good qui donne envie de croquer la vie sans plus attendre. En mode YOLO ! Qui, ces derniers temps, n'a pas rêvé de nouveaux horizons ? D'entamer de petits ou de grands changements ? De se lever le matin pour autre chose que son café crème ? De prendre la route de ses envies ? Dans ce nouvel opus des soeurs Lesage et de Léna Piroux, la drôle et attachante Alice nous embarque - ; à bord de son van - ; dans ses joyeuses tribulations en quête de sens et d'inspiration.