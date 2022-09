Grand prix des Enquêteurs. Edition 2022

Après Pour seul refuge de Vincent Ortis, La Chute de la maison Whyte de Katerina Autet et Le loup des ardents de Noémie Adenis, la collection La Bête noire et Le Figaro Magazine lancent la quatrième édition du Grand Prix des Enquêteurs ! Un prix décerné par un jury de douze professionnels, qui représentent chacun un maillon essentiel de toute investigation judiciaire, et qui récompense un premier roman policier, roman noir ou thriller français.