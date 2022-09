Conférences et discours. 1 CD audio MP3

Ecoutez lire propose une sélection des textes emblématiques des prises de parole publiques d'Albert Camus effectuées entre 1946 et 1957. D'une conférence à l'autre, Camus explicite et manifeste son engagement d'homme, qui vise à redonner voix, figure et dignité à ceux qui en ont été privés par un demi-siècle de bruit et de fureur. Dans ces sept prises de parole choisies, il aborde les sujets de la civilisation européenne et de la place de l'intellectuel dans celle-ci, de l'Algérie, de la crise existentielle de l'homme du XX ? siècle qui vient de connaître la Seconde Guerre mondiale et qui s'interroge sur l'avenir géopolitique mondial... Des propos d'une force et d'une actualité déroutantes. Sont à retrouver dans ce livre audio inédit : - " La crise de l'Homme " (1946)- " Sommes-nous des pessimistes ? " (1946)- " L'Europe de la fidélité " (1951)- " Conférence au Casal de Catalunya " (1951)- " L'avenir de la civilisation européenne " (1955)- " Appel pour une trêve civile en Algérie " (1956)- " Conférence à l'université d'Uppsala " (1957)- " Discours de Stockholm " (1957). Extrait de la captation officielle d'Albert Camus devant l'Académie Nobel, archive exceptionnelle de l'INA. Samuel Labarthe interprète avec talent les conférences et discours d'Albert Camus. Par sa lecture, il nous dévoile toute leur force et leur actualité.