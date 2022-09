Ce que le destin nous refuse

En Peiros, où les fonctions des citoyens sont tirées au sort, Ariadnê est liée mentalement à la jeune Orianne qui, bien que jugée inapte, a été désignée ambassadrice. Ensemble, elles tentent de survivre en démêlant intrigues politiques et conflits d'intérêts. Sanyakta, l'étrangère, recherche sa famille disparue sur ce continent où elle doit se jouer des préjugés hostiles. Ancien galérien toujours esclave, Un voit son passé refaire surface au contact de ses nouveaux maîtres. Trois sentiers de vie qui se croisent au risque de saper les fondations d'une société injuste – trois voix racontant l'entraide, la famille et la quête des origines, et luttant pour un autre destin. Aucun doute cependant : ceux qui ont construit ce système ignorent tout de la réalité à laquelle nous sommes confrontées. Te voir en permanence, sans répit. Sans doute croient-ils en l'illusion que tout peut trouver sa solution facilement, grâce à une forme d'esclavage. Gamon, caution, quelle différence après tout.