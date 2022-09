Vivre avec Dieu. Enfant

"Promesse de Dieu" est un parcours de catéchèse qui souhaite offrir aux enfants de 7 à 11 ans et à leurs catéchistes l'occasion de mieux connaître Jésus, de percevoir la beauté et l'actualité de son message dans nos vies, et de devenir son ami. Centré sur l'histoire du Salut et articulé à l'année liturgique, il met la Parole de Dieu au centre et favorise le cheminement intérieur et l'initiation à la prière. Le livre de l'enfant "Dieu est Parole", carnet personnel de son cheminement, facilite l'entrée dans chaque séance et met au coeur le texte biblique et son illustration.