Voyage au centre du malaise français. L'antiracisme et le roman national

Onze ans après la mort de Yonnet, voici la nouvelle édition préfacée et postfacée, de ce livre visionnaire sur les maux de la société française, accueilli en 1993 par des insultes et le mépris de la quasi-totalité des médias. Ce Voyage dérangeant se déroule en trois étapes. Il commence par l'exploration scrupuleuse de ce que l'auteur appelle un "antiracisme de nouvelle génération" apparu au cours des années quatre-vingt, parallèlement à la montée de l'extrême droite xénophobe. Sa nouveauté redoutable, est-il montré, est précisément d'installer la notion de "race" qu'il prétend au départ combattre. N'est pas "antiraciste" qui veut ; encore faut-il apprendre à déjouer les pièges d'un problème qui détourne et retourne les meilleures intentions. L'utopie de substitution que développe SOS - Racisme est ensuite envisagée comme un révélateur de la conjoncture idéologique française au cours d'une décennie marquée par le double effondrement de l'espérance prolétarienne et de l'encadrement catholique. Ce sont enfin quarante-cinq ans d'histoire qui sont remis en perspective à la lumière de l'effondrement du roman national que Paul Yonnet diagnostique au coeur des fantasmes et des angoisses dont la cohésion collective fait aujourd'hui l'objet. Sociologue, Paul Yonnet a étudié les loisirs, les pratiques sociales à caractère de masse et la médiatisation. Il est mort en 2011. Marcel Gauchet est philosophe, ancien rédacteur en chef de la revue Le débat et éditeur. Eric Conan a été, entre autres, directeur de la rédaction du journal Marianne.