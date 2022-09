Chopin, génie et visionnaire

Chopin, précurseur de la musique moderne. Christine Mondon s'attache à montrer pourquoi Chopin peut être considéré comme le fils spirituel de Mozart et représente un jalon incontournable dans l'histoire de la musique annonçant les temps modernes. L'auteur nous révèle un nouveau Frédéric Chopin, loin des clichés répandus et des mythes romantiques. Né en 1810 et considéré comme un prodige dès ses 8 ans, Frédéric Chopin a inscrit sa musique au croisement de deux cultures, française et polonaise. Ce livre insère les événements de sa vie, son éducation à Varsovie, le voyage à Vienne, la vie à Paris, dans le contexte historique, politique, culturel et musical de l'époque. Il met en lumière les contrastes inhérents à sa personnalité et à son oeuvre, les liens avec Liszt, Berlioz ou George Sand afin de les éclairer sous un jour nouveau. Christine Mondon est professeur de littérature allemande à l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur les grands musiciens du XIXème siècle (Franz Schubert le musicien de l'ombre - L'Empreinte Wagner - Incomparable Beethoven)