La révolution militaire napoléonienne. Tome 3, Les combats

Après avoir analysé la stratégie opérationnelle et la tactique générale dans une perspective de conduite des opérations , ce troisième volume traite de la tactique d'armes en privilégiant une approche fondée sur le vécu du combattant, ses motivations et sa vie quotidienne. Il met l'accent sur les aspects sociologiques et anthropologiques des combats de cette période, dans le cadre d'une "histoire totale" de la révolution militaire napoléonienne. Comme les précédents volumes, il utilise une présentation thématique et cartographique, en utilisant des encadrés et des organigrammes. Première partie : Les acteurs du combat napoléonien Chapitre I : Du conscrit au grognard : Le contexte de la conscription - Du conscrit au soldat : l'incorporation - Marches et bivouacs : le quotidien du soldat impérial Chapitre II : Le combat à poudre noire - Les expériences du combat / Les différentes formes de combat / Les motivations du combattant / La question de la "brutalisation" de la guerre napoléonienne Chapitre III : Vers la gloire ou la misère. Les blessés, prisonniers ou pensionnés, Les morts et les blessés / Les promus, pensionnés et retraités Deuxième partie : Les ressorts du combat napoléonien Chapitre IV : Une infanterie agile - Les origines de l'agilité / Les succès de l'agilité Chapitre V : Une cavalerie puissante - Une nouvelle organisation de la cavalerie napoléonienne : croissance et indépendance / La cavalerie dans la manoeuvre : surprise et poursuite stratégique / La cavalerie dans la bataille : les charges massives Chapitre VI : Une artillerie mobile - Une artillerie au service de la manoeuvre / Vers la coordination des feux Chapitre VII : Une coordination interarmes systématisée Stéphane Béraud est juriste et historien militaire. Les deux premiers tomes de La Révolution militaire napoléonienne sont disponibles en poche chez Tempus / Perrin.