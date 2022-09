RetroNews 4

Les éditions JC Lattès et RetroNews s'associent de nouveau pour ce quatrième numéro autour de la thématique du monde d'après. Au programme, une grande rétrospective sur l'histoire de l'écologie. Comment la défense de la nature et du vivant s'est imposée dans les débats en deux siècles ? Mais aussi, une histoire de la contestation des machines, ou comment les humains ont appris à aimer la technologie et la modernité ? Ce dossier sera notamment illustré par un article de l'historien François Jarrige racontant l'arrivée du train. De la même manière que pour le numéro trois, un dossier sera lié à une grande exposition de la BnF. Cette fois, elle sera consacrée à Proust à l'occasion du centenaire de sa mort. Comme d'habitude, RetroNews proposera des reportages, articles, billets, récits et fictions d'écrivains d'époque.