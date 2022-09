Une vie de bohème. La garde robe complète du 34 au 44

Créez votre propre garde-robe capsule et adoptez le style bohème en toute saison ! Folk, champêtre, vintage ou glamour... les 14 pièces proposées dans cet ouvrage regroupent toutes les facettes du bohème, du petit top épaules nues à la robe longue à volants. Grâce aux conseils de la couturière et styliste Cha' coud, aux pas-à-pas détaillés et aux patrons à taille réelle (du 34 au 44), confectionnez des vêtements uniques et bien coupés, pour l'hiver comme l'été.