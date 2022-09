Arts & cultures N° 23/2022 : Cosmos

Un magazine consacré aux arts et cultures de l'Antiquité, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie et des Amériques S'adressant à un public de connaisseurs aussi bien que de curieux, Arts & Cultures est une revue annuelle publiée séparément en français et en anglais. Anthologie des arts non-occidentaux, riche d'articles rédigés par divers spécialistes (anthropologues, historiens, historiens de l'art, reporters...), elle propose des études stylistiques et iconographiques d'objets, des rapports de fouilles, des interviews, des récits de voyage couvrant les cinq continents, de la Préhistoire à nos jours. Des cartes géographiques détaillées, des photos de grande qualité et des documents d'archives viennent étoffer les textes dans des mises en page soignées et vivantes.