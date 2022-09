Cabrel - L'intégrale. L'histoire de tous ses disques

Avec plus de vingt-cinq millions de disques vendus à travers le monde en quarante ans de carrière, Francis Cabrel, chanteur et poète pourtant discret, est incontestablement une figure incontournable de la chanson française. Après des débuts cahotiques, il trouve pour la première fois son public à la fin des années 1970, lorsqu'il chante " Je l'aime à mourir " , devenu son plus grand succès et l'une des plus célèbres de nos chansons d'amour. Adaptée en espagnol, elle est depuis régulièrement reprise dans de nombreux pays d'Amérique latine. L'artiste a fait son retour sur scène en 2021, peu après la sortie de son quatorzième album studio - À l'aube revenant, 250 000 exemplaires vendus - et vient d'entamer une tournée qui se conclura en novembre 2022 et le conduira aux quatre coins de la France et jusqu'au Canada. À cette occasion, ce livre revient sur plus de quarante années de création qui sont analysées et racontées, disque par disque, de vinyles en CD, notamment avec des témoignages inédits de certains de ses plus proches collaborateurs, des photos rares et des pochettes collector.