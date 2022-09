Une histoire de l'aiguille du Midi et des téléphériques

La petite et la grande histoire de l'invention, puis de la construction épique du téléphérique qui deviendra le plus célèbre du monde. Sa silhouette élancée, reconnaissable entre toutes les aiguilles de Chamonix, et la proximité du mont-Blanc ont toujours attiré sur elle regards et convoitises. L'aiguille du Midi a ainsi été gravie dès 1818, mais en 1905 a germé l'idée folle de permettre à tous d'en atteindre la cime, sans pour autant être alpiniste. Il faut dire que de là-haut, à 3 842 mètres, on est subjugué par le spectacle des géants de roc, de neige et de glace qui, en France, en Italie et en Suisse, érigent la splendeur des Alpes. L'élaboration, puis la réalisation d'un " chemin de fer aérien " à destination du toit de l'Europe ont donné lieu à une véritable épopée. Ses épisodes dramatiques ou glorieux ont abouti à la mise en service, en 1955, du téléphérique alors le plus haut et le plus long du monde, et resté le plus célèbre. L'histoire de l'aiguille du Midi est une aventure humaine, économique et technique dont les rebondissements sont racontés et illustrés par Pierre-Louis Roy, le meilleur spécialiste du sujet, grâce à une documentation et une iconographie enrichies continuellement, et en s'appuyant sur le témoignage direct des protagonistes de la saga toujours en vie. Cent ans après le premier " téléférique ", l'aventure continue à l'aiguille du Midi. Elle accueille chaque année un demi-million de visiteurs : skieurs, alpinistes, adeptes du vol en wingsuit ou du speed riding, et touristes émerveillés. Certains viennent chercher au sommet le frisson désormais accessible à tous grâce à la cabine vitrée du " Pas dans le vide " ouvrant sous leurs pieds 1000 mètres de vertige. Aux différents paliers de l'aiguille du Midi, de formidables expositions abordent l'histoire de l'alpinisme et la construction du téléphérique. Une découverte à poursuivre dans ce livre.