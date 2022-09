Les enquêtes de Donatien Lachance, limier de Napoléon. L'énigme de la rue Saint-Nicaise ; Le grand complot ; L'espion d'Austerlitz

Le jour de Noël 1800, une bombe manque de tuer Bonaparte qui se rendait en carrosse à l'Opéra. Le Premier consul s'en remet aux méthodes inédites d'un jeune commissaire à l'intelligence acérée, ancien jacobin et précurseur de la police scientifique : Donatien Lachance. Tout accuse les républicains, mais Lachance n'y croit pas et suit une autre piste... 1804. Convaincu qu'un complot royaliste financé par les Anglais se fomente contre lui, Bonaparte convoque Lachance à Malmaison. Alors que les factions s'affrontent sans relâche autour du destin de la France, son meilleur policier doit faire tomber les masques... 1805. Qui a tué Pierre Levasseur, l'aide de camp préféré de Napoléon ? Pour contrecarrer ce qui ressemble fort à l'oeuvre d'un espion au sein de la Grande Armée, Lachance suit l'Empereur dans sa campagne la plus glorieuse, celle qui mènera les grognards à la bataille d'Austerlitz... Entre les pièges tendus par les puissances ennemies, les intrigues amoureuses et les ruses dont l'Empereur savait user pour mystifier ses adversaires, Lachance ira de palais en bivouacs et de découvertes en surprises.