Dynasties Tome 4 : Une douce brûlure

Catalina Baylor appartient au rang le plus élevé de la société, et, depuis peu, sa famille a accédé à celui de "maison". En parallèle, la jeune femme dirige la petite agence de détectives privés qu'elle et ses proches ont créée. Mais son don unique, qu'elle a toujours redouté et eu du mal à contrôler, fait d'elle un être à part. Toutefois, il lui est d'une grande aide dans les cas extrêmes, notamment quand il s'agit d'élucider des meurtres. Lorsqu'une amie est assassinée, Catalina décide d'utiliser ses pouvoirs pour résoudre l'affaire, quitte à mettre en péril sa réputation. Mais c'est compter sans Alessandro Sagredo, un mage puissant qu'elle connaît depuis l'enfance et qui l'a toujours attirée. Aussi redoutable qu'imprévisible, Alessandro pourrait bien la détourner de sa quête...