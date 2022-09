Bac pro AEPA Animation Enfance et personnes agées

Un tout-en-un pour préparer les épreuves professionnelles du Bac pro AEPA. - Toutes les connaissances indispensables à la réussite des épreuves, développées en plus de 60 fiches richement illustrées - Des fiches synthétiques avec toutes les notions fondamentales du programme : - FONCTION 1 / Contribution au fonctionnement de la structure ou du service par la mise en oeuvre d'un projet d'animation - FONCTION 2 / Animation visant le maintien de l'autonomie sociale et le bien-être personnel en établissement ou à domicile - FONCTION 3 / Animation visant l'épanouissement, la socialisation et l'exercice des droits citoyens - Des entraînements au format des épreuves pour s'exercer dans les conditions de l'examen Un ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire. Les + Foucher + de 60 fiches de cours illustrées + de 200 CM pour tester ses connaissances Des ressources numériques additionnelles pour enrichir ses connaissances