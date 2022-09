Vingt-huit facons de tomber dans le ciel

Dix tableaux pour découvrir Donat Bobet, ce poète de rue qui ne doute de rien, surtout pas du pouvoir de la poésie ; sept hôtels fort particuliers où l'on se frotte à bien des tentations ; mais aussi des complotistes, un lecteur très déçu (et fort informé), une contagion, des personnes en exil, une famille élargie ; et surtout une symétrina à la gloire des porteurs de croix... Vingt-huit récits et autant de façons de tomber dans le ciel. Extrait " Quand j'étais enfant, a ajouté Donat Bobet, je m'étendais dans l'herbe et j'imaginais que je tombais vers le haut, en haut, là-bas, dans l'azur. Dans les profondeurs bleues du ciel. Dans le bleu. — Donat... — Chut ", a fait le poète. L'espace de quelques battements de coeur, il n'a rien dit. " Préparez-vous, m'a-t-il soufflé. Ouvrez les yeux ! "