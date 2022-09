Économie internationale. 12e édition

Célèbre pour sa pédagogie et la clarté de son propos, ce manuel constitue un support de cours indispensable pour étudier les principes de l'économie internationale. Ecrit par les économistes les plus réputés et les plus influents, il traite les deux principaux thèmes de l'économie internationale : le commerce d'une part (parties I et II) et la macroéconomie et la finance internationale d'autre part (parties III et IV). Il développe les théories du commerce international, depuis les analyses en termes d'avantages comparatifs jusqu'aux approches les plus récentes, mettant en avant les comportements stratégiques des entreprises face à la mondialisation. Puis, il applique ces théories à l'analyse des politiques commerciales ; elle aborde en particulier les instruments de la politique commerciale et la politique commerciale dans les pays émergents. Il s'intéresse ensuite aux théories monétaires : balance des paiements, taux de change, taux d'intérêt, et les applique aux problèmes de politique monétaire internationale : politique macroéconomique, zones monétaires optimales, marché international des capitaux, croissance et reformes dans les pays émergents. L'édition française adapte les exemples, illustrations et exercices du livre d'origine au marché européen. Une large place est faite à la Banque centrale européenne (au lieu d'insister sur la Fed) et les discussions sur les politiques d'ouverture aux échanges sont abordées dans le contexte européen.