Exercices d'échecs à emporter sur une île déserte. Tome 1, 100 positions étonnantes, amusantes et inspirantes

C'est le premier livre d'une série de quatre pour laquelle des auteurs différents ont choisi 100 positions qui les ont particulièrement marqué et qui sont à la fois amusantes et instructives. Dans chaque livre, les positions sont réparties en 4 sections de difficulté croissante. Michael Adams, qui a longtemps fait partie du top 10 mondial et qui, à 50 ans, reste le n° 1 britannique, ouvre le bal avec une sélection qui ravira les joueurs de tous niveaux.