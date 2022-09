Le couple existe encore ... Et l'amour aussi !

Etes-vous heureux en amour ? L'âme soeur existe-t-elle vraiment ? La passion est-elle synonyme de l'amour ? Le couple rend-il heureux ? Les problèmes conjugaux sont-ils solubles ? La communication non violente est-elle vraiment efficace ? L'homme vient-il de Mars et la femme de Vénus ? Que font les couples malheureux ? Le prochain conjoint sera-t-il vraiment le bon ? Le divorce est-il un échec ? Qui sont ces couples heureux ? Tout le monde veut trouver l'amour... Les gens sont prêts à tout pour y parvenir. Comment alors expliquer que moins de 20 % y parviennent ? Se pourrait-il que la bonne foi et l'amour des partenaires ne soient pas suffisants ? Qu'à cela, il faille ajouter des connaissances, beaucoup de connaissances et énormément d'efforts ? Les 10 chapitres de ce livre sont autant de " mauvaises nouvelles " qui vont à l'encontre des espoirs et des croyances des hommes et des femmes au sujet des couples. Mais ce sont aussi 10 " bonnes nouvelles ", car elles présentent le couple tel que le vivent les 20 % de couples heureux à long terme. Impossible de gagner à un jeu si on n'en maîtrise pas toutes les règles. Il en va de même pour la vie à deux qui possède des règles bien précises que les membres des couples heureux ont apprises, mais qu'ignorent les couples malheureux. Les jeux de l'amour et du pouvoir n'auront plus de secrets pour vous, et vous ne verrez plus jamais le couple de la même façon, après la lecture de ce nouveau livre du psychologue et auteur Yvon Dallaire, lui-même heureux en amour.