Pour vivre la destination au plus près Un guide rédigé par des auteurs qui habitent Paris depuis des années et en connaissent tous les secrets. Des pages thématiques et des suggestions de balades pour élaborer sa propre feuille de route en fonction de ses goûts et de ses envies. Chaque chapitre de quartier est organisé autour d'expériences pour sortir des sentiers battus, découvrir les sites incontournables de manière originale, changer sa manière de voyager : découvrir les plus belles représentations de l'amour au Louvre, passer une nuit à Pigalle, partir sur les traces du fantôme de l'opéra Garnier, prendre un café dans les jardins du Palais Royal, danser le long de la Petite Ceinture, faire ses courses dans les magasins de la Goutte d'Or ou au marché d'Aligre, se balader à Ménilmontant dans les pas d'Edith Piaf, déguster une pâtisserie d'Europe centrale dans la rue des Roziers... Des pages magazine écrites par des experts sur le palais du Louvre vu de l'extérieur, les figures féminines de Montmartre, la culture africaine à Paris, le quartier multiculturel de Belleville, la place de la Bastille à travers le temps... Des suggestions d'excursions : Versailles, la forêt et le château de Fontainebleau... De nombreuses cartes simplifiées pour se localiser en un coup d'oeil et un plan détachable de la ville.