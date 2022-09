New York City

Pour vivre la destination au plus près Un guide rédigé par des auteurs qui habitent New York depuis des années et en connaissent tous les secrets. Des pages thématiques et des suggestions de balades pour élaborer sa propre feuille de route en fonction de ses goûts et de ses envies. Chaque chapitre de quartier est organisé autour d'expériences pour sortir des sentiers battus, découvrir les sites incontournables de manière originale, changer sa manière de voyager : se détendre dans le Riverside Park, dans le jardin des sculptures du Moma ou dans le Brooklyn Bridge Park, voir un film dans le Paris Theater, regarder le soleil se coucher sur l'horizon depuis l'Hudson River Park ou sur l'un des pontons du Financial District, découvrir la mode au Fashion Institute of Technology, déguster une bière dans une brasserie de Williamsburg, une spécialité du Spanish Harlem ... Des pages magazine écrites par des experts sur l'histoire de Broadway, la mode new-yorkaise, les enjeux d'aménagements liés à la Brooklyn-Queens Expressway, la culture punk et post-punk, la dernière luncheonette de l'Upper East Side, les écrivains et Harlem... Des suggestions d'excursions : les attractions de Coney Island, les plages de Jersey Shore, la lagune de Fire Island Pines... De nombreuses cartes simplifiées pour se localiser en un coup d'oeil et un plan détachable de la ville.