Argentine et Uruguay. 8e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable en Argentine et à l'Uruguay Une nouvelle édition tout en couleurs et entièrement mise à jour. Nouveau : un plan détachable de Buenos Aires. Un top avec les meilleures expériences d'un voyage en Argentine, et des cahiers photo pour avoir un aperçu de la destination : les estancias, la faune sauvage de la Patagonie, les vignerons argentins, Buenos Aires, le tango, les chutes d'Iguazú... entre autres. Désormais un chapitre de plus de 50 pages consacré à tout l'Uruguay et toujours des focus sur les régions frontalières avec le Chili. Un chapitre très complet présente toutes les informations pratiques pour organiser un séjour en Patagonie, une région de plus en plus prisée par les voyageurs, avec des sections illustrées sur la faune et sur les activités. Un guide spécialement conçu pour les voyages en profondeur, avec une sélection très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur du pays, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des sections consacrées aux activités en plein air (randonnée, alpiniste, rafting, pêche...) et aux voyages en famille. Un focus sur la cuisine argentine (barbecue, plats régionaux, boissons, le rituel du maté, les options végétariennes...). Une couverture élargie des options de logement et de restauration dans le pays.