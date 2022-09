Notre-Dame de Paris, cathédrale éternelle de pierre et de rêve. Monument parmi les monuments, Notre-Dame est le témoin d'une civilisation et le symbole d'une histoire. Tant de fois l'histoire de France s'est écrite entre ses murs... De l'arrivée de la Sainte Couronne en 1239 au chantier de restauration sans équivalent, en passant par le sacre de Napoléon Ier, Notre-Dame a traversé les âges pour s'imposer au xxie siècle comme le monument le plus visité d'Europe et l'un des plus prisés au monde. Cet ouvrage retrace l'histoire de ce lieu sacré et de son quartier en racontant son passé et en abordant son avenir. Il s'agit d'un véritable livre augmenté puisque son contenu est également digital. Grâce au dispositif développé spécialement pour smartphone, vous pourrez déclencher un module vidéo vous permettant de découvrir les reconstitutions en trois dimensions de l'intérieur et de l'extérieur de la cathédrale réalisées par les équipes de l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft. A la croisée des époques, nous proposons une expérience de lecture enrichie, afin de redécouvrir ce monument dans toute sa splendeur