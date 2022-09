Cultiver des micropousses chez soi et toute l'année

Véritables superaliments aux saveurs exquises et pronconcées, riches en nutriments et aux couleurs éclatantes, les micropousses sont un régal aussi bien pour les papilles que pour les yeux ! Cet ouvrage illustré propose de découvrir, sous une angle pratique et ludique, comment se lancer en toute sécurité dans la culture des micropousses à la maison : du matériel à l'aménagement de l'espace, du choix des graines à la germination, aux problématiques de lumière et de ventilation, jusqu'à la récolte finale, vous apprendrez à chouchouter vos pousses avec amour ! En fin d'ouvrage, recettes et DIY vous inspireront des utilisations variées et insoupçonnées des micropousses, qu'il s'agisse de les consommer ou de les exploiter dans des projets plus créatifs.